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Филадельфия Филадельфия
Киноафиша Фильмы Филадельфия Филадельфия, 1993: актеры и роли
Philadelphia Филадельфия 1993 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Филадельфия, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Демме Джонатан Демме Jonathan Demme
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Джейсон Робартс-мл. Чарльз Нэпьер Charles Napier Роджер Корман Roger Corman Роберт Риджели Рон Вотер Ron Vawter Трэйси Уолтер Пол Лэзар Paul Lazar Брэдли Уитфорд Брэдли Уитфорд Bradley Whitford Джоэнн Вудворд Джоэнн Вудворд Joanne Woodward Мэри Стинберген Мэри Стинберген Mary Steenburgen
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