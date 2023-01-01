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Филадельфия
Филадельфия, 1993: актеры и роли
Philadelphia
Филадельфия
1993 / США
7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Филадельфия, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Демме
Jonathan Demme
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Джейсон Робартс-мл.
Чарльз Нэпьер
Charles Napier
Роджер Корман
Roger Corman
Роберт Риджели
Рон Вотер
Ron Vawter
Трэйси Уолтер
Пол Лэзар
Paul Lazar
Брэдли Уитфорд
Bradley Whitford
Джоэнн Вудворд
Joanne Woodward
Мэри Стинберген
Mary Steenburgen
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