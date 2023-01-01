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Красный барон
Красный барон, 2008: актеры и роли
Der Rote Baron / The Red Baron
Красный барон
2008 / Германия / Великобритания
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Красный барон, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Мюллершон
В ролях
Тиль Швайгер
Til Schweiger
Лина Хиди
Lena Headey
Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
Максим Мехмет
Maxim Mehmet
Ян Власак
Jan Vlasák
Маттиас Швайгхефер
Matthias Schweighofer
Штеффен Шрёдер
Steffen Schroeder
В прокате
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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