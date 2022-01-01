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Индиана Джонс и Храм судьбы
Индиана Джонс и Храм судьбы, 1984: актеры и роли
Indiana Jones and the Temple of Doom
Индиана Джонс и Храм судьбы
1984 / США
7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Индиана Джонс и Храм судьбы, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Харрисон Форд
Harrison Ford
Кейт Кэпшоу
Kate Capshaw
Амриш Пури
Amrish Puri
Рошан Сет
Roshan Seth
Филип Стоун
Philip Stone
Чуа Ках Джо
Рой Чиао
Ке Хай Куан
Дэвид Йип
Рик Янг
Ric Young
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