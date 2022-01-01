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Индиана Джонс и Храм судьбы Индиана Джонс и Храм судьбы
Киноафиша Фильмы Индиана Джонс и Храм судьбы Индиана Джонс и Храм судьбы, 1984: актеры и роли
Indiana Jones and the Temple of Doom Индиана Джонс и Храм судьбы 1984 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Индиана Джонс и Храм судьбы, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Кейт Кэпшоу Kate Capshaw Амриш Пури Amrish Puri Рошан Сет Roshan Seth Филип Стоун Philip Stone Чуа Ках Джо Рой Чиао Ке Хай Куан Дэвид Йип Рик Янг Ric Young
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