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Амриш Пури
Амриш Пури Amrish Puri
Киноафиша Персоны Амриш Пури

Амриш Пури

Amrish Puri

Карьера
Актер

Популярные фильмы

Непохищенная невеста
Непохищенная невеста (1995)
8.428572
Индиана Джонс и Храм судьбы
Индиана Джонс и Храм судьбы (1984)
7.818182

Фильмография Амриш Пури

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Непохищенная невеста 8.4
Непохищенная невеста Dilwale Dulhania Le Jayenge
комедия, мелодрама, мюзикл 1995, Индия
Индиана Джонс и Храм судьбы 7.8
Индиана Джонс и Храм судьбы Indiana Jones and the Temple of Doom
триллер, приключения, боевик 1984, США
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Новости о Амриш Пури
«Иноекино» покажет фильмы про Индиана Джонса в четырех городах России
«Иноекино» покажет фильмы про Индиана Джонса в четырех городах России
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