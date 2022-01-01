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Амриш Пури
Amrish Puri
Киноафиша
Персоны
Амриш Пури
Амриш Пури
Amrish Puri
Карьера
Актер
Популярные фильмы
Непохищенная невеста
(1995)
8.428572
Индиана Джонс и Храм судьбы
(1984)
7.818182
Фильмография Амриш Пури
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Триллер
Год
Все
1995
1984
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
8.4
Непохищенная невеста
Dilwale Dulhania Le Jayenge
комедия, мелодрама, мюзикл
1995, Индия
7.8
Индиана Джонс и Храм судьбы
Indiana Jones and the Temple of Doom
триллер, приключения, боевик
1984, США
Смотреть за 1 ₽
Новости о Амриш Пури
«Иноекино» покажет фильмы про Индиана Джонса в четырех городах России
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