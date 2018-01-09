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Индиана Джонс и Храм судьбы
Отзывы о фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы»
Indiana Jones and the Temple of Doom
Индиана Джонс и Храм судьбы
1984 / США
8.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Yazev_Vladimir
9 января 2018, 01:20
Оценка
Индиана Джонс и Храм Судьбы
Эта статья предназначена для людей кто либо не смотрел этот фильм либо хочет посмотреть.
Ну или для людей у которых есть что-то к этому фильму(как у меня)
В чём же крутость Индианы Джонса как фильма?! Современному зрителю, который только что посмотрел фильм 84 года будет не понятно почему Инди так крут, его ведь даже не Марвел сняли ?! Да, согласен фильм действительно выглядит старым, персонажи избитыми, твисты предсказуемыми, а история до боли знакомой ,тут очень трудно не согласится. Фильм снят в далёкие 80е и тогда подобное было в новинку для зрителя.(И да, Лукасфильм не Марвел студиос увы 😏)
Дк в чём же крутость данного фильма, и что же может найти интересного в нём современный зритель? Первое: все мы знаем что случилось с Лукасфильм. После продажи прав на Звёздные Войны эта студия продала и свою душу. Первые три фильма сняты с идеей рассказать интересную инструкцию и энтузиазмом, присущим ранним фильмам этой студии. Это редко для кинематографа 21 века.
Второе больше достоинство этого фильма - молодой Харрисон Форд. Его неповторимая притягательность, харизма и легендарная улыбка не во весь рот. Этим точно не могут похвастать современные фильмы, по объективным причинам. Персонаж Форда (в отличии от всё тех же супер-героев Марвел) не старается «петросянить» и выставлять себя клоуном при каждом удачном случае. Он простой, зрителю легче себя с ним сравнивать. Индиана Дожнос больше учитель истории чем плейбой и филантроп, это будет смотреться свежо для нового зрителя, и возможно старина Инди отвоюет себе местечко в вашем сердце. Так что этот фильм стоит посмотреть хотя бы из-за главного героя.
Если всего выше перечисленного вам оказалось мало, то есть аргумент которы сто процентов убедит вас отправится смотреть Храм Судьбы. Этот аргумент- атмосфера фильма. Индиана Джонс лучше приключенческое кино. Невероятный дух приключений создаётся не только общим антуражем картины, но и соответствующим саундтреком.
9 января 2018, 01:20
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Эта статья предназначена для людей кто либо не смотрел этот фильм либо хочет посмотреть.
Ну или для людей у которых есть что-то к этому фильму(как у меня)
В чём же крутость Индианы Джонса как фильма?! Современному зрителю, который только что посмотрел фильм 84 года будет не понятно почему Инди так крут, его ведь даже не Марвел сняли ?! Да, согласен фильм действительно выглядит старым, персонажи избитыми, твисты предсказуемыми, а история до боли знакомой ,тут очень трудно не согласится. Фильм снят в далёкие 80е и тогда подобное было в новинку для зрителя.(И да, Лукасфильм не Марвел студиос увы 😏)
Дк в чём же крутость данного фильма, и что же может найти интересного в нём современный зритель? Первое: все мы знаем что случилось с Лукасфильм. После продажи прав на Звёздные Войны эта студия продала и свою душу. Первые три фильма сняты с идеей рассказать интересную инструкцию и энтузиазмом, присущим ранним фильмам этой студии. Это редко для кинематографа 21 века.
Второе больше достоинство этого фильма - молодой Харрисон Форд. Его неповторимая притягательность, харизма и легендарная улыбка не во весь рот. Этим точно не могут похвастать современные фильмы, по объективным причинам. Персонаж Форда (в отличии от всё тех же супер-героев Марвел) не старается «петросянить» и выставлять себя клоуном при каждом удачном случае. Он простой, зрителю легче себя с ним сравнивать. Индиана Дожнос больше учитель истории чем плейбой и филантроп, это будет смотреться свежо для нового зрителя, и возможно старина Инди отвоюет себе местечко в вашем сердце. Так что этот фильм стоит посмотреть хотя бы из-за главного героя.
Если всего выше перечисленного вам оказалось мало, то есть аргумент которы сто процентов убедит вас отправится смотреть Храм Судьбы. Этот аргумент- атмосфера фильма. Индиана Джонс лучше приключенческое кино. Невероятный дух приключений создаётся не только общим антуражем картины, но и соответствующим саундтреком.
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