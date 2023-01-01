Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каратель 2: Территория войны Каратель 2: Территория войны
Киноафиша Фильмы Каратель 2: Территория войны Каратель 2: Территория войны, 2008: актеры и роли
Punisher 2: War Zone Каратель 2: Территория войны 2008 / США
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Каратель 2: Территория войны, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лекси Александер
В ролях
Джули Бенц Джули Бенц Julie Benz Доминик Уэст Доминик Уэст Dominic West Рэй Стивенсон Рэй Стивенсон Ray Stevenson Даг Хатчисон Даг Хатчисон Doug Hutchison Уэйн Найт Уэйн Найт Wayne Knight Колин Сэлмон Колин Сэлмон Colin Salmon Бьянка Мерджел Bjanka Murgel Ларри Дэй Дэш Майок Дэш Майок Dash Mihok
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App