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Жизнь за кадром
Жизнь за кадром, 2000: актеры и роли
State And Maine
Жизнь за кадром
2000 / Франция / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жизнь за кадром, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Мэмет
David Mamet
В ролях
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Чарльз Дернинг
Кларк Грегг
Clark Gregg
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Уильям Х. Мэйси
William H. Macy
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
Джулия Стайлс
Julia Stiles
Джим Франджоне
Винсент Гуастаферро
Vincent Guastaferro
Майкл Хиггинс
Michael D. Higgins
Рикки Джей
Rikki Jai
Кристофер Кэлдор
Мэтт Мэллой
Matt Malloy
Пэтти ЛюПон
Patti LuPone
Ребекка Пиджон
Rebecca Pidgeon
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