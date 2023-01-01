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Жизнь за кадром
Киноафиша Фильмы Жизнь за кадром Жизнь за кадром, 2000: актеры и роли
State And Maine Жизнь за кадром 2000 / Франция / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Жизнь за кадром, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Мэмет David Mamet
В ролях
Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Чарльз Дернинг Кларк Грегг Кларк Грегг Clark Gregg Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Уильям Х. Мэйси Уильям Х. Мэйси William H. Macy Сара Джессика Паркер Сара Джессика Паркер Sarah Jessica Parker Джулия Стайлс Джулия Стайлс Julia Stiles Джим Франджоне Винсент Гуастаферро Vincent Guastaferro Майкл Хиггинс Michael D. Higgins Рикки Джей Rikki Jai Кристофер Кэлдор Мэтт Мэллой Matt Malloy Пэтти ЛюПон Пэтти ЛюПон Patti LuPone Ребекка Пиджон Rebecca Pidgeon
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