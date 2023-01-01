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В чужом ряду
В чужом ряду, 2002: актеры и роли
Changing Lanes
В чужом ряду
2002 / США
7.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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В чужом ряду, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Мишелл
Roger Michell
В ролях
Бен Аффлек
Ben Affleck
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Ким Стонтон
Kim Staunton
Тони Коллетт
Toni Collette
Сидни Поллак
Sydney Pollack
Тина Слоун
Tina Sloan
Ричард Дженкинс
Richard Jenkins
Коул Хоукинс
Cole Hawkins
Мэтт Маллой
Аманда Пит
Amanda Peet
Брюс Олтмен
Bruce Altman
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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