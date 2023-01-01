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Симпатико
Киноафиша Фильмы Симпатико Симпатико, 1999: актеры и роли
Simpatico Симпатико 1999 / Великобритания / Франция / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Симпатико, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэттью Уорчас Matthew Warchus
В ролях
Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Альберт Финни Albert Finney Шон Хэтоси Шон Хэтоси Shawn Hatosy Лайэм Уэйт Кимберли Уильямс-Пэйсли Kimberly Williams-Paisley
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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