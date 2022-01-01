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Коралина в стране кошмаров Коралина в стране кошмаров
Киноафиша Фильмы Коралина в стране кошмаров Коралина в стране кошмаров, 2009: актеры и роли
Coraline Коралина в стране кошмаров 2009 / США
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Коралина в стране кошмаров, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Генри Селик Henry Selick
В ролях
Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Иэн МакШэйн Тери Хатчер Кит Дэвид Кит Дэвид Keith David Дон Френч Dawn French Джон Ходжман John Hodgman Дженнифер Сондерс Дженнифер Сондерс Jennifer Saunders
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