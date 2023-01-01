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Коралина в стране кошмаров Коралина в стране кошмаров
Киноафиша Фильмы Коралина в стране кошмаров Награды и номинации мультфильма Коралина в стране кошмаров
Coraline Коралина в стране кошмаров 2009 / США
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации мультфильма Коралина в стране кошмаров

Вся информация о мультфильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший анимационный фильм
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший анимационный фильм
Номинант
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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