Киноафиша Фильмы Преданный садовник Награды и номинации фильма Преданный садовник

Награды и номинации фильма Преданный садовник 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Премия "Музыка Франции" (музыка к фильму)
Победитель
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005 Венецианский кинофестиваль 2005
Best International Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
