Преданный садовник
Оскар 2006
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Премия "Музыка Франции" (музыка к фильму)
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Best International Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
