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Преданный садовник Преданный садовник
Киноафиша Фильмы Преданный садовник Преданный садовник, 2005: актеры и роли
The Constant Gardener Преданный садовник 2005 / Великобритания / Германия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Преданный садовник, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фернанду Мейреллиш Fernando Meirelles
В ролях
Пернилла Огаст Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Даниэла Харфорд Дэнни Хьюстон Дэнни Хьюстон Danny Huston Джон Кеог John Keogh Хьюберт Кунд Ричард МакКейб Richard McCabe Джерард МакСорли Gerard McSorley Пит Постлетуэйт Pete Postlethwaite Рэйчел Вайс Рэйчел Вайс Rachel Weisz Билл Найи Билл Найи Bill Nighy
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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