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Преданный садовник
Преданный садовник, 2005: актеры и роли
The Constant Gardener
Преданный садовник
2005 / Великобритания / Германия
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Преданный садовник, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фернанду Мейреллиш
Fernando Meirelles
В ролях
Пернилла Огаст
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Даниэла Харфорд
Дэнни Хьюстон
Danny Huston
Джон Кеог
John Keogh
Хьюберт Кунд
Ричард МакКейб
Richard McCabe
Джерард МакСорли
Gerard McSorley
Пит Постлетуэйт
Pete Postlethwaite
Рэйчел Вайс
Rachel Weisz
Билл Найи
Bill Nighy
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
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