Харрисон Форд рассказал о своем конфликте с Брэдом Питтом на съемках «Собственности дьявола»

Харрисон Форд недавно прокомментировал давний конфликт с Брэдом Питтом, произошедший на съемках триллера «Собственность дьявола». Актеры не могли договориться по поводу сценария и режиссера, из-за чего Питт даже грозился покинуть проект. Из-за угрозы судебного иска ему пришлось работать, но итоговым результатом он был недоволен.

Теперь эту историю журналисты вспоминают, когда нужно привести яркий образец разногласий звезд, способных погубить весь фильм. В недавнем интервью журналу Esquire Форд углубился в разыгравшуюся на площадке драму и высказал почтение своему более молодому коллеге:

«Во-первых, я восхищаюсь Брэдом. Я считаю, что он замечательный актер. Он действительно порядочный парень. Но мы не могли договориться о постановщике, пока не сошлись на режиссере Алане Дж. Пакуле, с которым я работал раньше, а Брэд — нет».

По словам Форда, ему хотелось сделать своего персонажа более многогранным, из-за чего он начал активно перерабатывать сюжет, не согласовав свои действия с Питтом, после чего они долго не могли прийти к компромиссу. Сейчас Форд признает, что инициатором конфликта по большей части был именно он:

«У Брэда был достаточно сложный персонаж, и мне хотелось сделать более глубоким и своего героя, чтобы эта история не выглядела как очередное противостояние добра и зла. Тогда все и началось. Я работал в связке со сценаристом, но после старта съемок у нас не было согласованного с Брэдом текста. В итоге каждый имел собственное видение истории. Я понимаю, почему он хотел остаться при своей точке зрения, но я настаивал на своем или, точнее, навязывал собственный взгляд. Откровенно говоря, именно это чувствовал Брэд. В общем, было сложно, но мне очень нравится фильм. Очень».

«Собственность дьявола» вышла в кинотеатры весной 1997 года и была очень прохладно встречена прессой, заработав в мировом прокате $140 млн при бюджете в $90 млн.