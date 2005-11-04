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6.1
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Фильмы
Питбуль Терье
6.1
Питбуль Терье
, 2005
Pitbullterje
Норвегия / комедия, семейный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
6.1
В ролях
Petrus Andreas Christensen
Jim
Jørgen Foss
Terje
Robert Lindahl Haug
Kurt
Vetle Næss
Roger
Charlotte Brode
Hanne
Rosa Engebrigtsen Bye
Kari
Kristin Skogheim
Mor
Атле Антонсен
Torstein
Андреас Каппелен
Berne
Nina Engelund
Butikkdame
Режиссер
Арилд Фрелих
Сценарист
Endre Lund Eriksen
Композитор
Коре Вестрхейм
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Норвегия
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2005
Премьера онлайн
25 ноября 2021
Премьера в мире
4 ноября 2005
Дата выхода
4 ноября 2005
Норвегия
Сборы в мире
$1 600 657
Производство
Paradox
Другие названия
Pitbullterje, Ein Wachhund für Mama oder wie man aus einem Pudel einen Pitbull macht, Pitbull Terrier, Terje, de pitbull, Un ami qui en impose, Питбуль Терье
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
11
голосов
5.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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