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Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
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Интервью с вампиром: Вампирские хроники
Интервью с вампиром: Вампирские хроники, 1994: актеры и роли
Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
1994 / США
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Интервью с вампиром: Вампирские хроники, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Джордан
Neil Jordan
В ролях
Том Круз
Tom Cruise
Брэд Питт
Brad Pitt
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Стивен Ри
Stephen Rea
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Вирджиния МакКоллэм
Джон МакКоннелл
John McConnell
Майк Силиг
Беллина Логан
Bellina Logan
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
Индра Ове
Indra Ové
Хелен МакКрори
Helen McCrory
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
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