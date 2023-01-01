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Интервью с вампиром: Вампирские хроники Интервью с вампиром: Вампирские хроники
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Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles Интервью с вампиром: Вампирские хроники 1994 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Интервью с вампиром: Вампирские хроники, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Джордан Нил Джордан Neil Jordan
В ролях
Том Круз Том Круз Tom Cruise Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Стивен Ри Стивен Ри Stephen Rea Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Вирджиния МакКоллэм Джон МакКоннелл John McConnell Майк Силиг Беллина Логан Bellina Logan Тэнди Ньютон Тэнди Ньютон Thandiwe Newton Индра Ове Indra Ové Хелен МакКрори Хелен МакКрори Helen McCrory Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater
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