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Охотники за привидениями 2 Охотники за привидениями 2
Киноафиша Фильмы Охотники за привидениями 2 Охотники за привидениями 2, 1989: актеры и роли
Ghostbusters II Охотники за привидениями 2 1989 / США
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Охотники за привидениями 2, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман Айвэн Райтман Ivan Reitman
В ролях
Дэн Эйкройд Дэн Эйкройд Dan Aykroyd Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Харольд Рэмис Рик Моранис Rick Moranis Эрни Хадсон Эрни Хадсон Ernie Hudson Энни Поттс Энни Поттс Annie Potts Питер МакНикол Питер МакНикол Peter MacNicol Харрис Юлин Harris Yulin Дэвид Маргулис Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray
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