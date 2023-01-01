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Охотники за привидениями 2
Охотники за привидениями 2, 1989: актеры и роли
Ghostbusters II
Охотники за привидениями 2
1989 / США
8.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Охотники за привидениями 2, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман
Ivan Reitman
В ролях
Дэн Эйкройд
Dan Aykroyd
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Харольд Рэмис
Рик Моранис
Rick Moranis
Эрни Хадсон
Ernie Hudson
Энни Поттс
Annie Potts
Питер МакНикол
Peter MacNicol
Харрис Юлин
Harris Yulin
Дэвид Маргулис
Билл Мюррей
Bill Murray
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