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Дядя Ваня Дядя Ваня
Киноафиша Фильмы Дядя Ваня Дядя Ваня, 1970: актеры и роли
Дядя Ваня 1970 / СССР
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Дядя Ваня, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский
В ролях
Ирина Анисимова-Вульф Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Владимир Зельдин Владимир Зельдин Vladimir Zeldin Ирина Купченко Ирина Купченко Екатерина Мазурова Ирина Мирошниченко Ирина Мирошниченко Николай Пастухов Иннокентий Смоктуновский Иннокентий Смоктуновский
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