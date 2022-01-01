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Эдип
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Oedipus

Эдип, 2009

2009 / Кипр
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Молодой детектив получает задание от привлекательной женщины. Он должен расследовать исчезновение ребенка 29 лет назад. Он с помощником пытаются раскрыть тайну.
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 23 минуты
Год выпуска 2009
Режиссер
Иоаким Милонас
В ролях
Янис Станкоглу
Катерина Дидаскалу
Диметриус Спиру
Все актеры и съемочная группа
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