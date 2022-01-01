Эдип, 2009

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о выходе в прокат О фильме Молодой детектив получает задание от привлекательной женщины. Он должен расследовать исчезновение ребенка 29 лет назад. Он с помощником пытаются раскрыть тайну. Развернуть 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 23 минуты Год выпуска 2009 Режиссер Иоаким Милонас В ролях Янис Станкоглу Катерина Дидаскалу Диметриус Спиру Все актеры и съемочная группа

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