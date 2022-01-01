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Эдип
Oedipus
Эдип, 2009
2009 / Кипр
6.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
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О фильме
Молодой детектив получает задание от привлекательной женщины. Он должен расследовать исчезновение ребенка 29 лет назад. Он с помощником пытаются раскрыть тайну.
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
23 минуты
Год выпуска
2009
Режиссер
Иоаким Милонас
В ролях
Янис Станкоглу
Катерина Дидаскалу
Диметриус Спиру
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