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7.8
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Фильмы
Черные лебеди
7.8
Черные лебеди
, 1984
Chernite lebedi
Болгария / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
7.8
О фильме
Киноповесть об одеттах и одилиях Его Величества Балета. В фильме снялся неповторимый Мариус Лиепа.
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В ролях
Диана Райнова
Violeta
Зорница Младенова
Violeta kato malka
Тодор Колев
Bashtata na Violeta
Доротея Тончева
Mimi
Leda Taseva
Pedagozhkata
Lyuben Chatalov
Arhitekt Petar Atanasov
Христо Гарбов
Sasho
Petar Despotov
Plamen
Иван Янчев
Direktorat
Andrey Chaprazov
Korepititorat
Режиссер
Иван Ничев
Сценарист
Иван Ничев
,
Богомил Райнов
Композитор
Божидар Петков
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Болгария
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
1984
Премьера в мире
17 сентября 1984
Дата выхода
17 сентября 1984
Болгария
Производство
Бояна
Другие названия
Chernite lebedi, Lebedele negre, The Black Swans, Черните лебеди
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Рейтинг фильма
7.8
Оцените
11
голосов
7.8
IMDb
Отзывы о фильме
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