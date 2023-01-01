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Молодость, больница, любовь
Молодость, больница, любовь, 1982: актеры и роли
Young Doctors In Love
Молодость, больница, любовь
1982 / США
5.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Молодость, больница, любовь, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гэрри Маршалл
Garry Marshall
В ролях
Майкл МакКин
Michael McKean
Шон Янг
Sean Young
Пэтрик МакНи
Гектор Элизондо
Hector Elizondo
Памела Рид
Pamela Reed
Тэйлор Негрон
Сол Рубинек
Saul Rubinek
Пэтрик Коллинз
Тед МакГинли
Ted McGinley
Рик Овертон
Rick Overton
Майкл Ричардс
Деми Мур
Demi Moore
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
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