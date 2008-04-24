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Смертельный номер - трейлер
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Смертельный номер. Трейлер

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Дата публикации: 24 апреля 2008
Смертельный номер – Когда известный фокусник Гарри Гудини приезжает в Эдинбург и предлагает 10 000 долларов награды любому, тому, кто сможет войти в контакт с его умершей матерью, красивая, но не отличающаяся честностью медиум и ее «закадычная подруга», а на самом деле - юная дочь принимают вызов. Чем больше времени Гудини проводит с этой таинственной женщиной, тем больше она его очаровывает. И то, что началось, как простое надувательство, перерастает в нечто гораздо более сложное и опасное.
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