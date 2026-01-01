Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Малколм Шилдс Malcolm Shields
Киноафиша Персоны Малколм Шилдс

Малколм Шилдс

Malcolm Shields

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Хэллэм Фоу 7.4
Хэллэм Фоу (2007)
Последняя любовь на Земле 7.2
Последняя любовь на Земле (2010)
Смех сквозь слезы 7.0
Смех сквозь слезы (2009)

Фильмография Малколм Шилдс

Жанр
Год
Последняя любовь на Земле 7.2
Последняя любовь на Земле Perfect Sense
мелодрама, драма 2010, Германия / Великобритания
Смотреть трейлер
Смех сквозь слезы 7
Смех сквозь слезы Crying with Laughter
драма 2009, Великобритания
Смертельный номер 6.2
Смертельный номер Death Defying Acts
мелодрама, триллер, драма 2007, Великобритания / Австралия
Смотреть трейлер Рецензия
Хэллэм Фоу 7.4
Хэллэм Фоу Hallam Foe
драма, мелодрама 2007, Великобритания
«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»
Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой
Рейтинги 8,0 и 8,2 говорят сами за себя: 3 сильных российских сериала для вечера — их включают и смотрят до финальных титров
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше