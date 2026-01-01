Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Малколм Шилдс
Malcolm Shields
Малколм Шилдс
Малколм Шилдс
Malcolm Shields
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров
Фильмография Малколм Шилдс
7.2
Последняя любовь на Земле
Perfect Sense
мелодрама, драма
2010, Германия / Великобритания
7
Смех сквозь слезы
Crying with Laughter
драма
2009, Великобритания
6.2
Смертельный номер
Death Defying Acts
мелодрама, триллер, драма
2007, Великобритания / Австралия
7.4
Хэллэм Фоу
Hallam Foe
драма, мелодрама
2007, Великобритания
