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33 открытки, 2011

2011 / Австралия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мэй Мэй, 16-летняя китайская сирота, постоянно получает пожертвования от своего австралийского спонсора Дина Рэндалла, который отправляет ей открытки с описанием своей семейной жизни. Когда ее хор едет в Австралию для участия в фестивале, Мэй Мэй решает воспользоваться этим шансом, чтобы отыскать Дина в надежде стать частью его семьи. Однако она обнаруживает шокирующую правду: на самом деле Дин сидит отбывает срок, осужденный за непредумышленное убийство. Мэй Мэй решает остаться в Сиднее, пока тот не получит досрочное освобождение, однако по своей наивности сама запутывается в местном преступном мире. Чтобы спасти Мэй Мэй от повторения его собственной судьбы, Дин должен пойти на невозможную жертву… 

  • Фильм создавался под названием «Мэй Мэй». Сценарий стал одним из отобранных из 475 заявок для участия в программе австралийского киноинститута, Tribeca All Access. 
  • Фильм является совместным производством Австралии и Китая, для которых до 2008 года не существовало договора о совместном производстве. 33 «Открытки» – это лишь второй фильм, снятый в рамках этого договора. 
  • Актриса Чжу Линь начала съемки, зная немногим больше дюжины слов на английском языке. Фильм снимали как в Австралии, так и в китайской провинции Чжэцзян.

Юная китаянка Мей Мей больше всего в мире хочет, чтобы у нее была настоящая семья, ведь растет она без родителей, а иногда так не хватает рядом взрослых людей, которые бы тебя поддерживали, делились бы своими теплом и заботой. Поездка в Австралию вместе с другими сиротами приюта дает ей надежду, что вскоре все будет так, как ей виделось в мечтах, однако реальность оказывается далека от нарисованной в мыслях картинки…

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 9 июня 2011
Возраст 18+
Бюджет 3 000 000 AUD
Режиссер
Полин Чан
В ролях
Гай Пирс
Гай Пирс
Жу Лин
Клаудия Карван
Клаудия Карван
Риз Малдун
Элэйн Цзин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 33 открытки 2 постера
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