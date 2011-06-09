33 открытки, 2011

Мэй Мэй, 16-летняя китайская сирота, постоянно получает пожертвования от своего австралийского спонсора Дина Рэндалла, который отправляет ей открытки с описанием своей семейной жизни. Когда ее хор едет в Австралию для участия в фестивале, Мэй Мэй решает воспользоваться этим шансом, чтобы отыскать Дина в надежде стать частью его семьи. Однако она обнаруживает шокирующую правду: на самом деле Дин сидит отбывает срок, осужденный за непредумышленное убийство. Мэй Мэй решает остаться в Сиднее, пока тот не получит досрочное освобождение, однако по своей наивности сама запутывается в местном преступном мире. Чтобы спасти Мэй Мэй от повторения его собственной судьбы, Дин должен пойти на невозможную жертву…
Юная китаянка Мей Мей больше всего в мире хочет, чтобы у нее была настоящая семья, ведь растет она без родителей, а иногда так не хватает рядом взрослых людей, которые бы тебя поддерживали, делились бы своими теплом и заботой. Поездка в Австралию вместе с другими сиротами приюта дает ей надежду, что вскоре все будет так, как ей виделось в мечтах, однако реальность оказывается далека от нарисованной в мыслях картинки…