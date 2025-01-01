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Постер фильма И корабль плывет
Постер фильма И корабль плывет
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы И корабль плывет

И корабль плывет

E la nave va 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1914 год. От Неаполя к островку Эримо плывет корабль "Глория Н". Во время этого плавания по ветру должен быть развеян прах знаменитой оперной певицы Эдме Татуа. Среди пассажиров корабля - бизнесмены, коллеги усопшей, аристократы, а в трюмах находятся сербские борцы за свободу, подобранные с потерпевшего кораблекрушение судна, и носорог. Неожиданно появляется австровенгерский броненосец, чьё командование требует выдать сербов...
Страна Италия / Франция
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 10 сентября 1983
Дата выхода
7 октября 1983 Италия
22 марта 1984 Нидерланды
26 января 1984 США
4 января 1984 Франция
25 апреля 1985 Швеция
MPAA PG
Сборы в мире $226
Производство Rai 1, Vides Cinematografica, Gaumont
Другие названия
E la nave va, Y la nave va, And the Ship Sails On, Da mitsuravs gemi, The Ship Sails On, A brod i dalje plovi, A loď pláva, A lod pluje, A loď pluje, A statek płynie, E la nave va di Federico Fellini, És a hajó megy, Et vogue le navire..., Fellinin Laiva, Fellinis Schiff der Träume, In ladja plove, Ir laivas plaukia, Khi con tàu ra khơi, O Navio, Och skeppet går, Og skibet sejler, Og skipet seiler videre, Si corabia inainteaza, Ve Gemi Gidiyor, Και το πλοίο φεύγει, И корабль плывет, И корабль плывёт, И корабът пътува, そして船は行く, 揚帆
Режиссер
Федерико Феллини
Федерико Феллини
В ролях
Фредди Джонс
Барбара Джеффорд
Виктор Полетти
Питер Селльер
Элиза Маринарди
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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