1914 год. От Неаполя к островку Эримо плывет корабль "Глория Н". Во время этого плавания по ветру должен быть развеян прах знаменитой оперной певицы Эдме Татуа. Среди пассажиров корабля - бизнесмены, коллеги усопшей, аристократы, а в трюмах находятся сербские борцы за свободу, подобранные с потерпевшего кораблекрушение судна, и носорог. Неожиданно появляется австровенгерский броненосец, чьё командование требует выдать сербов...
СтранаИталия / Франция
Продолжительность2 часа 12 минут
Год выпуска1983
Премьера в мире10 сентября 1983
Дата выхода
7 октября 1983
Италия
22 марта 1984
Нидерланды
26 января 1984
США
4 января 1984
Франция
25 апреля 1985
Швеция
MPAAPG
Сборы в мире$226
ПроизводствоRai 1, Vides Cinematografica, Gaumont
Другие названия
E la nave va, Y la nave va, And the Ship Sails On, Da mitsuravs gemi, The Ship Sails On, A brod i dalje plovi, A loď pláva, A lod pluje, A loď pluje, A statek płynie, E la nave va di Federico Fellini, És a hajó megy, Et vogue le navire..., Fellinin Laiva, Fellinis Schiff der Träume, In ladja plove, Ir laivas plaukia, Khi con tàu ra khơi, O Navio, Och skeppet går, Og skibet sejler, Og skipet seiler videre, Si corabia inainteaza, Ve Gemi Gidiyor, Και το πλοίο φεύγει, И корабль плывет, И корабль плывёт, И корабът пътува, そして船は行く, 揚帆