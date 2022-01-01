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И корабль плывет
И корабль плывет, 1983: актеры и роли
E la nave va
И корабль плывет
1983 / Италия / Франция
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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И корабль плывет, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини
Federico Fellini
В ролях
Фредди Джонс
Freddie Jones
Барбара Джеффорд
Barbara Jefford
Виктор Полетти
Victor Poletti
Питер Селльер
Элиза Маринарди
Норма Уэст
Norma West
Паоло Паолини
Paolo Paolini
Сара Джейн Варли
Фьоренцо Серра
Fiorenzo Serra
Пина Бауш
Pina Bausch
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