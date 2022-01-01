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И корабль плывет
Киноафиша Фильмы И корабль плывет И корабль плывет, 1983: актеры и роли
E la nave va И корабль плывет 1983 / Италия / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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И корабль плывет, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини Федерико Феллини Federico Fellini
В ролях
Фредди Джонс Freddie Jones Барбара Джеффорд Barbara Jefford Виктор Полетти Victor Poletti Питер Селльер Элиза Маринарди Норма Уэст Norma West Паоло Паолини Paolo Paolini Сара Джейн Варли Фьоренцо Серра Fiorenzo Serra Пина Бауш Pina Bausch
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