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Осень в Нью-Йорке
Осень в Нью-Йорке, 2000: актеры и роли
Autumn In New York
Осень в Нью-Йорке
2000 / США
7.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Осень в Нью-Йорке, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоан Чэнь
Joan Chen
В ролях
Ричард Гир
Richard Gere
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Энтони ЛаПалья
Anthony LaPaglia
Илэйн Стритч
Elaine Stritch
Вера Фармига
Vera Farmiga
Шерри Стрингфилд
Sherry Stringfield
Джилл Хеннесси
Jill Hennessy
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Сэм Трэммелл
Sam Trammell
Мэри Бет Херт
Кали Роша
Kali Rocha
Стивен Рандаццо
Steven Randazzo
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Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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