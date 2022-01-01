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Ключ от всех дверей Ключ от всех дверей
Киноафиша Фильмы Ключ от всех дверей Ключ от всех дверей, 2005: актеры и роли
The Skeleton Key Ключ от всех дверей 2005 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Ключ от всех дверей, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иэн Софтли Iain Softley
В ролях
Джен Апгар Андреас Беккетт Джой Брайант Joy Bryant Джастин Гретш Кейт Хадсон Кейт Хадсон Kate Hudson Джон Херт Джон Херт John Hurt Форрест Лэндис Forrest Landis Джерил Прескотт Jeryl Prescott Джейми Ли Редмон Джина Роулэндс Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard
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