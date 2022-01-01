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Ключ от всех дверей
Ключ от всех дверей, 2005: актеры и роли
The Skeleton Key
Ключ от всех дверей
2005 / США
6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Ключ от всех дверей, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иэн Софтли
Iain Softley
В ролях
Джен Апгар
Андреас Беккетт
Джой Брайант
Joy Bryant
Джастин Гретш
Кейт Хадсон
Kate Hudson
Джон Херт
John Hurt
Форрест Лэндис
Forrest Landis
Джерил Прескотт
Jeryl Prescott
Джейми Ли Редмон
Джина Роулэндс
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
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