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Ключ от всех дверей Ключ от всех дверей
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The Skeleton Key Ключ от всех дверей 2005 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Ключ от всех дверей»

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Наша рецензия

Насколько я могу судить, «Ключ от всех дверей» в карьере режиссера Иэйна Софтли – это шаг назад по сравнению с «Крыльями голубки» и «Планетой Ка-Пэкс», бесспорными шедеврами как в сюжетном, так и в визуальном отношении. «Ключ от всех дверей» – это в некотором роде возвращение к «Хакерам», где зубодробительному сценарию и очень техничной «картинке» не хватало тем не менее ни стиля, ни смысла. Из «Хакеров» Софтли позаимствовал скоростные проходы камерой и сверхэнергичный монтаж, обогатив их,…

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crazy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 08/08/2005 - 13:59:49):А этот фильмец похоже больше на Догвилль-2 смахивает



только не говори что, когда смотрел Догвилль у тебя от страха коленки дрожали? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Crazy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Taurus от 09/08/2005 - 09:46:18




Таурус, нас ждут такие крутые фильмы, по крайней мере "Клюю от всех дверей" и "Черные воды" .Последний - римейк японского (к сожаления не смотрела). Но трейлер Черных вод мне очень понравился, только жаль, что на афише пока про него ничего нет…

А-а-а-а... побыстрее бы уже✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Женя 2 апреля 2015, 12:51
Это просто ОЧЕНЬ классный фильм!!!! Сходите, не пожалеете:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ак 2 апреля 2015, 12:51
Еще она играла в МОдной Мамочке, хорошенькая, очень украшает фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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