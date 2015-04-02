Насколько я могу судить, «Ключ от всех дверей» в карьере режиссера Иэйна Софтли – это шаг назад по сравнению с «Крыльями голубки» и «Планетой Ка-Пэкс», бесспорными шедеврами как в сюжетном, так и в визуальном отношении. «Ключ от всех дверей» – это в некотором роде возвращение к «Хакерам», где зубодробительному сценарию и очень техничной «картинке» не хватало тем не менее ни стиля, ни смысла. Из «Хакеров» Софтли позаимствовал скоростные проходы камерой и сверхэнергичный монтаж, обогатив их,…
только не говори что, когда смотрел Догвилль у тебя от страха коленки дрожали? ✊
Таурус, нас ждут такие крутые фильмы, по крайней мере "Клюю от всех дверей" и "Черные воды" .Последний - римейк японского (к сожаления не смотрела). Но трейлер Черных вод мне очень понравился, только жаль, что на афише пока про него ничего нет…
А-а-а-а... побыстрее бы уже✊
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