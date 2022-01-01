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Автобиографическая сцена номер 6882
Автобиографическая сцена номер 6882, 2005: актеры и роли
Autobiographical Scene Number 6882 / Scen nr: 6882 ur mitt liv
Автобиографическая сцена номер 6882
2005 / Швеция
4.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Автобиографическая сцена номер 6882, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рубен Эстлунд
Ruben Östlund
В ролях
Анетте Андерссон. Ингела Боргстрём
Мартин Бюстрём
Martin Byström
Элин Градин
Матс Лекандер
Гуннар Нюстрём
Gunnar Nyström
Мартин Зеттерлунд
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