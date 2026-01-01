Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Чаплин
Награды и номинации фильма Чаплин 1992
Оскар 1993
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Best Make Up Artist
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
ММКФ 1993
Золотой Святой Георгий
Номинант
