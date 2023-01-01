Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Чаплин
Чаплин, 1992: актеры и роли
Chaplin
Чаплин
1992 / Великобритания / США / Франция / Италия
7.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Чаплин, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Аттенборо
Richard Attenborough
В ролях
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Джералдин Чаплин
Пол Рис
Paul Rhys
Джон То
Мойра Келли
Moira Kelly
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Дэн Эйкройд
Dan Aykroyd
Мариса Томей
Marisa Tomei
Пенелопа Энн Миллер
Penelope Ann Miller
Кевин Клайн
Kevin Kline
Милла Йовович
Milla Jovovich
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)