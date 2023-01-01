Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голубая бездна
Киноафиша Фильмы Голубая бездна Голубая бездна, 1988: актеры и роли
Le Grand lue / The Big Blue Голубая бездна 1988 / Франция / США / Италия
8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Голубая бездна, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Люк Бессон Люк Бессон Luc Besson
В ролях
Розанна Аркетт Розанна Аркетт Rosanna Arquette Жан-Марк Барр Жан-Марк Барр Jean-Marc Barr Жан Рено Жан Рено Jean Reno Пол Шенар Paul Shenar Серджио Кастеллитто Серджио Кастеллитто Sergio Castellitto Марк Дюре Marc Duret Гриффин Данн Гриффин Данн Griffin Dunne Жан Буиз Андреас Вутсинас Валентина Варгас Valentina Vargas Кимберли Бек Kimberly Beck Патрик Фонтана Patrick Fontana
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши