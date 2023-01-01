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Голубая бездна
Голубая бездна, 1988: актеры и роли
Le Grand lue / The Big Blue
Голубая бездна
1988 / Франция / США / Италия
8.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Голубая бездна, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Люк Бессон
Luc Besson
В ролях
Розанна Аркетт
Rosanna Arquette
Жан-Марк Барр
Jean-Marc Barr
Жан Рено
Jean Reno
Пол Шенар
Paul Shenar
Серджио Кастеллитто
Sergio Castellitto
Марк Дюре
Marc Duret
Гриффин Данн
Griffin Dunne
Жан Буиз
Андреас Вутсинас
Валентина Варгас
Valentina Vargas
Кимберли Бек
Kimberly Beck
Патрик Фонтана
Patrick Fontana
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