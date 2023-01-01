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Игры дьявола Игры дьявола
Киноафиша Фильмы Игры дьявола Игры дьявола, 2007: актеры и роли
Before the Devil Knows You're Dead Игры дьявола 2007 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Игры дьявола, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Альберт Финни Albert Finney Мариса Томей Мариса Томей Marisa Tomei Майкл Шеннон Майкл Шеннон Michael Shannon Эми Райан Эми Райан Amy Ryan Розмари Харрис Rosemary Harris Жаклинн Тиффани Браун Ариджа Барейкис Пол Батлер Paul Butler Меган Бирн Megan Byrne Леонардо Чимино Leonardo Cimino Джек Фиц Сакина Джэффри Сакина Джэффри Sakina Jaffrey Марша Джин Кертц Marcia Jean Kurtz Эдриэн Мартинес Adrian Martinez Алекса Палладино Алекса Палладино Aleksa Palladino Мередит Пэттерсон Ли Уилкоф Lee Wilkof Кит Дэвид Кит Дэвид Keith David Брайан Ф. О’Бирн Брайан Ф. О’Бирн Brían F. O'Byrne Брайан Ф. О’Бирн Брайан Ф. О’Бирн Brían F. O'Byrne
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