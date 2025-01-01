Геральт Кавилла почти идеален, но минус в «Ведьмаке» все-таки был: именно его может исправить Лиам Хемсворт

В Сети спорят, нужен ли Афоня хоть кому-то кроме Кати. А вдруг правда — никому? Как Данелия снял самую честную историю про одиночество

Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного

Меньшов снял «Москва слезам не верит» и десятки шедевров, но лишь однажды озвучил мультфильм — считал его предметом особой гордости

Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть

Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»

Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться

Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео

Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается

Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания