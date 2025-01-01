Меню
Киноафиша Фильмы Эдвард руки-ножницы Награды и номинации фильма Эдвард руки-ножницы

Награды и номинации фильма Эдвард руки-ножницы 1990

Оскар 1991 Оскар 1991
Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Best Make Up Artist
Номинант
 Best Special Visual Effects
Номинант
