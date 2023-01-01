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Эдвард руки-ножницы Эдвард руки-ножницы
Киноафиша Фильмы Эдвард руки-ножницы Эдвард руки-ножницы, 1990: актеры и роли
Edward Scissorhands Эдвард руки-ножницы 1990 / США
7.9 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Эдвард руки-ножницы, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон Тим Бертон Tim Burton
В ролях
Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Вайнона Райдер Вайнона Райдер Winona Ryder Дайэнн Уист Дайэнн Уист Dianne Wiest Энтони Майкл Холл Энтони Майкл Холл Anthony Michael Hall Роберт Оливери Robert Oliveri Кончата Феррелл Conchata Ferrell Кэролайн Аарон Кэролайн Аарон Caroline Aaron Дик Энтони Уильямс Dick Anthony Williams О-Лан Джонс O-Lan Jones Кэти Бейкер Кэти Бейкер Kathy Baker
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