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Эдвард руки-ножницы
Эдвард руки-ножницы, 1990: актеры и роли
Edward Scissorhands
Эдвард руки-ножницы
1990 / США
Трейлер
7.9
Оцените
58
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Эдвард руки-ножницы, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Дайэнн Уист
Dianne Wiest
Энтони Майкл Холл
Anthony Michael Hall
Роберт Оливери
Robert Oliveri
Кончата Феррелл
Conchata Ferrell
Кэролайн Аарон
Caroline Aaron
Дик Энтони Уильямс
Dick Anthony Williams
О-Лан Джонс
O-Lan Jones
Кэти Бейкер
Kathy Baker
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