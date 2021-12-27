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Эдвард руки-ножницы
Отзывы о фильме «Эдвард руки-ножницы»
Edward Scissorhands
Эдвард руки-ножницы
1990 / США
Трейлер
7.9
Оцените
58
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Московская школа кино
27 декабря 2021, 22:15
Новогодний фильм для тех, кто с трудом выносит это время
🥳🥳✂️😒✂️🥳🥳
«Эдвард руки-ножницы» (1990) — далеко не первый фильм, который приходит в голову, когда думаешь о новогоднем кино. Но если вы любите «Кошмар перед Рождеством» (1993), спродюсированный тем же Тимом Бёртоном, то «Эдвард руки-ножницы» станет хорошей альтернативой или дополнением к просмотру в праздничный период.
«Эдвард руки-ножницы» — рождественская сказка про и для инаковых, причудливых, одиноких и тех, для кого Новый год становится неловким и дискомфортным периодом жизни. Фильм по-своему дарит надежду и помогает пережить это время. Остальным же может быть просто весело и интересно наблюдать за бледным чудиком в исполнении Джонни Деппа, который неловко пытается приспособиться к простой жизни среди обычных людей.
Фильм показывает историю Боггсов — типичной семьи из маленького американского пригорода, чья жизнь круто меняется, когда мать семейства решает приютить в своём доме странного мужчину с ножницами вместо рук — Эдварда. Как и чудовище Франкенштейна, он был создан учёным-изобретателем, который умер, так и не успев закончить своё творение и оставив Эдварда без человеческих рук. После смерти учёного Эдвард продолжает жить в заброшенном готическом особняке, что возвышается на горе над однотипными разноцветными домиками. Впервые попадая в один из таких «кукольных» домиков — семейный очаг Боггсов — он видит на фотографии дочь-подростка Ким (Вайнона Райдер) и сразу же в неё влюбляется.
✂️😍✂️
Семья и любовь — две главные темы, которые можно найти практически в любом традиционном рождественском фильме. Однако самая важная тема, связанная с Рождеством, — доброта. Отношение к другим с пониманием, милосердием и терпением. В особенности к чужакам и тем, кому меньше повезло в жизни. Но после «спасения» из своего одинокого заточения, Эдвард раз за разом начинает сталкиваться с тем, что жители пригорода используют его доброту и наивность в своих интересах.
Большая часть фильма происходит в городе, где всегда светит солнце и никогда не было снега. Одежда жителей и их дома однотипны и отличаются только по цвету. Все похожи и напоказ улыбчивы. Может сложиться впечатление, что смотришь рекламный ролик идеального мира, где всё необходимое можно заказать по каталогу. Соседи дружелюбно принимают Эдварда, и он учится использовать свою диковинность им во благо — сначала украшая дома причудливыми фигурами из растений и делая экстравагантные прически их хозяйкам, а затем создавая снег для всего города в преддверии Рождества. За свои творения он не ожидает оплаты, чего не скажешь об остальных.
🤑😈🤑
Материализм и корысть жителей всё сильнее проявляется в канун Рождества. Дух праздника для них — это украшения на искусственной елке, яркая одежда и разноцветные огоньки, а не семья, любовь и забота. На этом фоне ярче и ценнее выглядит та редкая, бескорыстная доброта, которую Ким проявляет к Эдварду. Это именно то тепло, которое поддерживает Эдварда в его желании дарить радость людям, несмотря на их отношение к нему, и невзирая на своё одиночество и невозможность жить среди людей.
Для многих новогодние праздники — один из самых тяжелых периодов года и смотреть исключительно веселые фильмы в это время подходит не всем. Благодаря трогательному сюжету, причудливому визуальному стилю Тима Бёртона и прекрасной музыке Дэнни Эльфмана «Эдвард руки-ножницы» делает это время чуть более сносным и даёт надежду на то, что даже несмотря на страх перед различиями, есть люди, способные принять тебя таким, какой ты есть. И это может дать сил, чтобы принять свою инаковость и найти душевный покой — несмотря на разобщенность и изоляцию.
🥳🥳🥳🥳❄️✂️🙂✂️❄️
Aintrovert (Артём Стреляев)
27 декабря 2021, 22:15
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🥳🥳✂️😒✂️🥳🥳
«Эдвард руки-ножницы» (1990) — далеко не первый фильм, который приходит в голову, когда думаешь о новогоднем кино. Но если вы любите «Кошмар перед Рождеством» (1993), спродюсированный тем же Тимом Бёртоном, то «Эдвард руки-ножницы» станет хорошей альтернативой или дополнением к просмотру в праздничный период.
«Эдвард руки-ножницы» — рождественская сказка про и для инаковых, причудливых, одиноких и тех, для кого Новый год становится неловким и дискомфортным периодом жизни. Фильм по-своему дарит надежду и помогает пережить это время. Остальным же может быть просто весело и интересно наблюдать за бледным чудиком в исполнении Джонни Деппа, который неловко пытается приспособиться к простой жизни среди обычных людей.
Фильм показывает историю Боггсов — типичной семьи из маленького американского пригорода, чья жизнь круто меняется, когда мать семейства решает приютить в своём доме странного мужчину с ножницами вместо рук — Эдварда. Как и чудовище Франкенштейна, он был создан учёным-изобретателем, который умер, так и не успев закончить своё творение и оставив Эдварда без человеческих рук. После смерти учёного Эдвард продолжает жить в заброшенном готическом особняке, что возвышается на горе над однотипными разноцветными домиками. Впервые попадая в один из таких «кукольных» домиков — семейный очаг Боггсов — он видит на фотографии дочь-подростка Ким (Вайнона Райдер) и сразу же в неё влюбляется.
✂️😍✂️
Семья и любовь — две главные темы, которые можно найти практически в любом традиционном рождественском фильме. Однако самая важная тема, связанная с Рождеством, — доброта. Отношение к другим с пониманием, милосердием и терпением. В особенности к чужакам и тем, кому меньше повезло в жизни. Но после «спасения» из своего одинокого заточения, Эдвард раз за разом начинает сталкиваться с тем, что жители пригорода используют его доброту и наивность в своих интересах.
Большая часть фильма происходит в городе, где всегда светит солнце и никогда не было снега. Одежда жителей и их дома однотипны и отличаются только по цвету. Все похожи и напоказ улыбчивы. Может сложиться впечатление, что смотришь рекламный ролик идеального мира, где всё необходимое можно заказать по каталогу. Соседи дружелюбно принимают Эдварда, и он учится использовать свою диковинность им во благо — сначала украшая дома причудливыми фигурами из растений и делая экстравагантные прически их хозяйкам, а затем создавая снег для всего города в преддверии Рождества. За свои творения он не ожидает оплаты, чего не скажешь об остальных.
🤑😈🤑
Материализм и корысть жителей всё сильнее проявляется в канун Рождества. Дух праздника для них — это украшения на искусственной елке, яркая одежда и разноцветные огоньки, а не семья, любовь и забота. На этом фоне ярче и ценнее выглядит та редкая, бескорыстная доброта, которую Ким проявляет к Эдварду. Это именно то тепло, которое поддерживает Эдварда в его желании дарить радость людям, несмотря на их отношение к нему, и невзирая на своё одиночество и невозможность жить среди людей.
Для многих новогодние праздники — один из самых тяжелых периодов года и смотреть исключительно веселые фильмы в это время подходит не всем. Благодаря трогательному сюжету, причудливому визуальному стилю Тима Бёртона и прекрасной музыке Дэнни Эльфмана «Эдвард руки-ножницы» делает это время чуть более сносным и даёт надежду на то, что даже несмотря на страх перед различиями, есть люди, способные принять тебя таким, какой ты есть. И это может дать сил, чтобы принять свою инаковость и найти душевный покой — несмотря на разобщенность и изоляцию.
🥳🥳🥳🥳❄️✂️🙂✂️❄️
Aintrovert (Артём Стреляев)
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