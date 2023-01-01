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Бункер
Бункер, 2004: актеры и роли
Der Untergang
Бункер
2004 / Германия / Италия / Австрия
Трейлер
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Бункер, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Хиршбигель
Oliver Hirschbiegel
В ролях
Бруно Ганц
Bruno Ganz
Александра Мария Лара
Alexandra Maria Lara
Ульрих Маттес
Ulrich Matthes
Юлиана Колер
Кристиан Беркель
Christian Berkel
Маттиас Хабих
Matthias Habich
Томас Кречман
Thomas Kretschmann
Микаэль Мендл
Андре Хеннике
André Hennicke
Ульрих Нойтен
Биргит Минихмайр
Birgit Minichmayr
Кристиан Редль
Christian Redl
Гетц Отто
Хайно Ферх
Heino Ferch
Коринна Харфух
Corinna Harfouch
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
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