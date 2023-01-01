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Киноафиша Фильмы Бункер Бункер, 2004: актеры и роли
Der Untergang Бункер 2004 / Германия / Италия / Австрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Бункер, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Хиршбигель Оливер Хиршбигель Oliver Hirschbiegel
В ролях
Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Александра Мария Лара Александра Мария Лара Alexandra Maria Lara Ульрих Маттес Ульрих Маттес Ulrich Matthes Юлиана Колер Кристиан Беркель Кристиан Беркель Christian Berkel Маттиас Хабих Маттиас Хабих Matthias Habich Томас Кречман Томас Кречман Thomas Kretschmann Микаэль Мендл Андре Хеннике Андре Хеннике André Hennicke Ульрих Нойтен Биргит Минихмайр Биргит Минихмайр Birgit Minichmayr Кристиан Редль Christian Redl Гетц Отто Хайно Ферх Heino Ferch Коринна Харфух Corinna Harfouch
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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