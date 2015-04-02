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Бункер
Отзывы о фильме «Бункер»
Der Untergang
Бункер
2004 / Германия / Италия / Австрия
Трейлер
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Судя по описанию "Бункер" - это испанский фильм, который лично я недавно посмотрела под названием "Темная сторона" или что-то в этом роде. Классический триллер с интересным сюжетом. Главное не заскучать и досмотреть до середины), где начинается самое интересное...
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Это не тот ли фильм, где одна хорошенькая девушка устраивает офигенную внезапность сначала себе самой, а потом другой хорошенькой девушке? Там дело было в Колумбии, в доме бывшего нациста?
Если да, то дом меня впечатлил. По-моему, идея фильма родилась как раз благодаря этому дому. Как-будто этот дом авторам был хорошо знаком, и они его отлично "вписали" в сюжет. Не похоже было, что декорации для фильма специально создавали.
А так, среднее кино. На триллер не тянет, драма-мелодрама. Троица главных героев очень симпатичная. Клару Лаго я в "El mal ajeno" заприметила, нравится мне она, из-за Клары и смотрела Бункер.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Trapper
2 апреля 2015, 12:51
я этот фильм видел месяца три назад уже
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
✊ Ребята ! ФИЛЬМ ОЧЕНЬ КРУТОЙ !!!!!!!!!! даже не ожидал , что так понравится. Изначально не хотел на него идти из-за того , что этот фильм сгяли Испания / Колумбия.
Ну вот только с фильма пришёл и в восторге. Задумка фильма с бункером в доме , где пропадает героиня фильма , ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ. Ещё ни в одной фильме такой задумки не видел. Весь фильм сидишь в напряжении и ждёшь , как же она от туда выберется. Развязка фильма вообще СУПЕР !!!! Если честно ,этот фильм немного напомнил другой фильм - ПИЛА )))
Кароче , этот фильм реально стоит посмотреть. Очень интересный !!!
10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
подскажите как забронировать билеты!!!??? пожалуйста.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Даниил95 от 17/11/2012 - 12:55:20
Его лучше дома посмотреть)). В кино будет скучновато, хотя фильм и хороший.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Swi4e1 от 14/11/2012 - 01:52:46
Испания меня тоже раньше смущала, но после: "Приют" (Х А Байона), "Хребет дьявола" (Г дель Торо), "Лабиринт Фавна" (Г дель Торо)мнение изменилось)).
2 апреля 2015, 12:51
0
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Если да, то дом меня впечатлил. По-моему, идея фильма родилась как раз благодаря этому дому. Как-будто этот дом авторам был хорошо знаком, и они его отлично "вписали" в сюжет. Не похоже было, что декорации для фильма специально создавали.
А так, среднее кино. На триллер не тянет, драма-мелодрама. Троица главных героев очень симпатичная. Клару Лаго я в "El mal ajeno" заприметила, нравится мне она, из-за Клары и смотрела Бункер.
Ну вот только с фильма пришёл и в восторге. Задумка фильма с бункером в доме , где пропадает героиня фильма , ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ. Ещё ни в одной фильме такой задумки не видел. Весь фильм сидишь в напряжении и ждёшь , как же она от туда выберется. Развязка фильма вообще СУПЕР !!!! Если честно ,этот фильм немного напомнил другой фильм - ПИЛА )))
Кароче , этот фильм реально стоит посмотреть. Очень интересный !!!
10/10
Его лучше дома посмотреть)). В кино будет скучновато, хотя фильм и хороший.
Испания меня тоже раньше смущала, но после: "Приют" (Х А Байона), "Хребет дьявола" (Г дель Торо), "Лабиринт Фавна" (Г дель Торо)мнение изменилось)).
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