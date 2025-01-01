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Синяя тетрадь

Sinyaya tetrad 18+
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О фильме

События фильма начинаются с повествования событий лета 1917 года. Друзья Ленина по партии советуют переехать ему туда, где никто не бросится на его поиски. И вот где-то в Разливе, скромный и простой шалаш станет домом для двух приятелей и союзников. Вождь мирового пролетариата – Владимир Ильич Ленин и член партии Зиновьев Григорий объединились ради одной цели. Там Ленин создаст известную всем Синюю тетрадь, когда он, наконец, осознает и примет одну вещь.

Ильич понял, что вооруженное восстание не обойти стороной, придя к другому решению. Позже он окажется в Финляндии, для составления плана революции. Параллельно Ленину предстоит принять несколько очень непростых решений, которые не пройдут бесследно. Как же отразится все происходящее на огромном государстве?

Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 1 января 1963
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Sinyaya tetrad, Das blaue Heft, Niebieski zeszyt, Sinine vihik, The Blue Notebook, Синяя тетрадь
Режиссер
Лев Кулиджанов
В ролях
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Марк Никельберг
Александр Палеес
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 17 голосов
6.4 IMDb
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