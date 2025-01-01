События фильма начинаются с повествования событий лета 1917 года. Друзья Ленина по партии советуют переехать ему туда, где никто не бросится на его поиски. И вот где-то в Разливе, скромный и простой шалаш станет домом для двух приятелей и союзников. Вождь мирового пролетариата – Владимир Ильич Ленин и член партии Зиновьев Григорий объединились ради одной цели. Там Ленин создаст известную всем Синюю тетрадь, когда он, наконец, осознает и примет одну вещь.

Ильич понял, что вооруженное восстание не обойти стороной, придя к другому решению. Позже он окажется в Финляндии, для составления плана революции. Параллельно Ленину предстоит принять несколько очень непростых решений, которые не пройдут бесследно. Как же отразится все происходящее на огромном государстве?