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Эдишер Магалашвили
Edisher Magalashvili
Киноафиша
Персоны
Эдишер Магалашвили
Эдишер Магалашвили
Edisher Magalashvili
Дата рождения
4 января 1925
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
26 января 2005
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Звезда надежды
(1978)
6.5
Синяя тетрадь
(1963)
Фильмография Эдишер Магалашвили
6.6
Звезда надежды
Huso astgh
исторический, военный, драма
1978, СССР
6.5
Синяя тетрадь
Sinyaya tetrad
драма, исторический
1963, СССР
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