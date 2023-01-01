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Мост короля Людовика Святого
Мост короля Людовика Святого, 2004: актеры и роли
The Bridge of San Luis Rey
Мост короля Людовика Святого
2004 / Испания / Великобритания / Франция
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Мост короля Людовика Святого, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэри МакГакиан
Mary McGuckian
В ролях
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Харви Кайтел
Harvey Keitel
Джералдин Чаплин
Geraldine Chaplin
Самюэль Ле Бьян
Samuel Le Bihan
Джон Линч
John Lynch
Доминик Пинон
Dominique Pinon
Эмили Декьенн
Émilie Dequenne
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
Ф. Мюррэй Абрахам
F. Murray Abraham
Пилар Лопес де Айяла
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
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