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Мост короля Людовика Святого
Киноафиша Фильмы Мост короля Людовика Святого Мост короля Людовика Святого, 2004: актеры и роли
The Bridge of San Luis Rey Мост короля Людовика Святого 2004 / Испания / Великобритания / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Мост короля Людовика Святого, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэри МакГакиан Mary McGuckian
В ролях
Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Кэти Бейтс Кэти Бейтс Kathy Bates Харви Кайтел Harvey Keitel Джералдин Чаплин Geraldine Chaplin Самюэль Ле Бьян Samuel Le Bihan Джон Линч Джон Линч John Lynch Доминик Пинон Доминик Пинон Dominique Pinon Эмили Декьенн Эмили Декьенн Émilie Dequenne Гэбриел Бирн Гэбриел Бирн Gabriel Byrne Ф. Мюррэй Абрахам Ф. Мюррэй Абрахам F. Murray Abraham Пилар Лопес де Айяла
Переводчик
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