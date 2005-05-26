Действие фильма разворачивается в наши дни, в Москве, куда прилетает молодой сотрудник ЦРУ Гордон Патрик с заданием выяснить судьбу пропавшего кредита, предоставленного правительством США одной из частных российских компаний. Гордон узнает, что компании, получившей кредит, не существует, а вся история, связанная с получением этих денег, является аферой. На агента начинается охота, в которой участвуют как американцы, так и русские, стремящиеся не допустить раскрытия этого преступления. Неожиданно Гордон обретает союзников – Дину, русскую девушку, а также американского посла в России, который становится главным помощником Гордона, его "теневым партнером"...