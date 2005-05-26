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Постер фильма Теневой партнер
4.7
Киноафиша Фильмы Теневой партнер
4.7

Теневой партнер

, 2005
Silent Partner
Россия, США / боевик, криминал / 18+
Постер фильма Теневой партнер
4.7

О фильме

Действие фильма разворачивается в наши дни, в Москве, куда прилетает молодой сотрудник ЦРУ Гордон Патрик с заданием выяснить судьбу пропавшего кредита, предоставленного правительством США одной из частных российских компаний. Гордон узнает, что компании, получившей кредит, не существует, а вся история, связанная с получением этих денег, является аферой. На агента начинается охота, в которой участвуют как американцы, так и русские, стремящиеся не допустить раскрытия этого преступления. Неожиданно Гордон обретает союзников – Дину, русскую девушку, а также американского посла в России, который становится главным помощником Гордона, его "теневым партнером"...

В ролях

Ник Моран
Ник Моран
Gordon Patrick
Тара Рид
Тара Рид
Dina Nevskaya
Сергей Котов
Олег Штефанко
Олег Штефанко
The Client
Георгий Мартиросян
Георгий Мартиросян
Mikhail Garin
Ирина Григорьева
Katya
Любовь Германова
Любовь Германова
Вероника Изотова
Вероника Изотова
Игорь Старосельцев
Dronov
Грегг Генри
Грегг Генри
Ambassador Lafontaine
Patrick Gallagher
Carl
Джеймс Дек
Frank
Режиссер Джеймс Дек
Сценарист Джеймс Дек, Chris Larsen
Композитор Ларри Браун
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 26 мая 2005
Дата выхода
26 мая 2005 Россия Гельварс
26 мая 2005 Беларусь
26 мая 2005 Казахстан
5 сентября 2006 США
26 мая 2005 Украина
MPAA R
Бюджет $3 600 000
Сборы в мире $121 825
Производство Syndicate Films, Andrew Stevens Entertainment, Russian American Movie Company (RAMCO)
Другие названия
Silent Partner, Juego de espías, Cichy wspólnik, Csendestárs, Double Identity, Murha huipulla, Siopilos praktoras, Sociedade do Crime, Vaikne partner, Σιωπηλός πράκτορας, Теневой партнер

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Цитаты

Gordon Patrick [после опасной автомобильной погони он всё ещё взволнован] Мне нужно попасть в посольство.
Dina Nevskaya [после всего этого дорожного хаоса, через который они только что прошли] Поедем на метро.

Отзывы о фильме

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