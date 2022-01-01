Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Набережная Орфевр, 36
Набережная Орфевр, 36, 2004: актеры и роли
36 Quai des Orfevres
Набережная Орфевр, 36
2004 / Франция
5.7
Оцените
10
голосов
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Набережная Орфевр, 36, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливье Маршаль
Olivier Marchal
В ролях
Даниэль Отой
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Андре Дюссолье
Andre Dussollier
Рошди Зем
Roschdy Zem
Валерия Голино
Valeria Golino
Даниэль Дюваль
Daniel Duval
Франсис Рено
Francis Renaud
Катрин Маршаль
Catherine Marchal
Венсан Москато
Vincent Moscato
Эрик Дефосс
Eric Defosse
Иван Франек
Ivan Franek
Оливье Маршаль
Olivier Marchal
Милен Демонжо
Mylène Demongeot
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»