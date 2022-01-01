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Львы для ягнят Львы для ягнят
Киноафиша Фильмы Львы для ягнят Львы для ягнят, 2007: актеры и роли
Lions for Lambs Львы для ягнят 2007 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Львы для ягнят, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford
В ролях
Том Круз Том Круз Tom Cruise Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Питер Берг Питер Берг Peter Berg Дерек Люк Дерек Люк Derek Luke Трэйси Дэли Джон Брентли Рейнолдс John Brently Reynolds Эндрю Гарфилд Эндрю Гарфилд Andrew Garfield Луиз Линтон Луиз Линтон Louise Linton Дженнифер Соммерфилд Jennifer Sommerfield
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