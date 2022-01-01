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Львы для ягнят
Львы для ягнят, 2007: актеры и роли
Lions for Lambs
Львы для ягнят
2007 / США
Трейлер
6.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Львы для ягнят, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Редфорд
Robert Redford
В ролях
Том Круз
Tom Cruise
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Роберт Редфорд
Robert Redford
Майкл Пенья
Michael Pena
Питер Берг
Peter Berg
Дерек Люк
Derek Luke
Трэйси Дэли
Джон Брентли Рейнолдс
John Brently Reynolds
Эндрю Гарфилд
Andrew Garfield
Луиз Линтон
Louise Linton
Дженнифер Соммерфилд
Jennifer Sommerfield
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