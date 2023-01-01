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Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
Киноафиша Фильмы Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере, 2007: актеры и роли
Mein Fuhrer - Die wirklich wahrste Wahrheit uber Adolf Hitler Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере 2007 / Германия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дани Леви Дани Леви Dani Levy
В ролях
Хельге Шнайдер Helge Schneider Ульрих Мюэ Ulrich Mühe Сильвестр Грот Сильвестр Грот Sylvester Groth Адриана Альтарас Adriana Altaras Штефан Курт Штефан Курт Stefan Kurt Ульрих Нойтен Ламбер Хамель Удо Крошвальд Udo Kroschwald Торстен Микаэлис Аксель Вернер Axel Werner Виктор Шефе Виктор Шефе Victor Schefé Ларс Рудольф Lars Rudolph Вольфганг Беккер Wolfgang Becker Гиннерк Шонеманн Адольф Гитлер Adolf Hitler Катя Риман Катя Риман Katja Riemann
Вызов
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