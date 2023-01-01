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Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере, 2007: актеры и роли
Mein Fuhrer - Die wirklich wahrste Wahrheit uber Adolf Hitler
Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
2007 / Германия
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дани Леви
Dani Levy
В ролях
Хельге Шнайдер
Helge Schneider
Ульрих Мюэ
Ulrich Mühe
Сильвестр Грот
Sylvester Groth
Адриана Альтарас
Adriana Altaras
Штефан Курт
Stefan Kurt
Ульрих Нойтен
Ламбер Хамель
Удо Крошвальд
Udo Kroschwald
Торстен Микаэлис
Аксель Вернер
Axel Werner
Виктор Шефе
Victor Schefé
Ларс Рудольф
Lars Rudolph
Вольфганг Беккер
Wolfgang Becker
Гиннерк Шонеманн
Адольф Гитлер
Adolf Hitler
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Katja Riemann
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