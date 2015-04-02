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Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
Киноафиша Фильмы Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере Отзывы о фильме «Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере»
Mein Fuhrer - Die wirklich wahrste Wahrheit uber Adolf Hitler Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере 2007 / Германия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере»

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Комментарии Обсудить в чате
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Пуутфн 2 апреля 2015, 12:51
Надо глянуть. Обожаю музыку Хельге Шнайдера, хотя фильмов с его участием видел не так много...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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