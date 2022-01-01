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Виктор Шефе
Виктор Шефе
Victor Schefé
О персоне
Фильмография
Виктор Шефе
Victor Schefé
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Дата рождения
4 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Росток, ГДР (Германия)
Рост
184 см
Биография Виктора Шефе
Родился 4 августа 1968 года. Росток, ГДР (Германия).
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Фильмография Виктора Шефе
Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
военный, драма, комедия
2007, Германия
6.0
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