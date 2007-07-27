Лунь живет со своим отцом, Чю, преподавателем музыки Тамканской средней школы.

Это первый день Луня в школе. Во время прогулки по территории со своими одноклассниками его внимание привлекает загадочное соло на пианино. Он следует за музыкой и в старом классе музыки видит изысканную девушку, играющую на пианино.

Это Юй, одна из одноклассниц Луня. Она всегда опаздывает в школу и садится на заднем ряду за Лунем. Они оба становятся близкими друзьями и проводят много времени вместе. «Что за мелодию ты играла при нашей первой встрече», - спрашивает Лунь. «Это мой секрет», - шепчет ему в ответ Юй.