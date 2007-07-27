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Постер фильма Секрет
8.0
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8.0

Секрет

, 2007
Secret
Гонконг / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Секрет
8.0

О фильме

Лунь живет со своим отцом, Чю, преподавателем музыки Тамканской средней школы.

Это первый день Луня в школе. Во время прогулки по территории со своими одноклассниками его внимание привлекает загадочное соло на пианино. Он следует за музыкой и в старом классе музыки видит изысканную девушку, играющую на пианино.

Это Юй, одна из одноклассниц Луня. Она всегда опаздывает в школу и садится на заднем ряду за Лунем. Они оба становятся близкими друзьями и проводят много времени вместе. «Что за мелодию ты играла при нашей первой встрече», - спрашивает Лунь. «Это мой секрет», - шепчет ему в ответ Юй.

В ролях

Джей Чоу
Ye Xiang Lun
Энтони Вон
Квай Луньмэй
Квай Луньмэй
Lu Xiao Yu
Энтони Вон
Энтони Вон
Sir Yip
Ming-Ming Su
Rain's Mom
Devon Song
Ah Bao
Kai-Syuan Tzeng
Sky
Jun Lang Huang
Ah Lang
Yuri Chan
Yu Hao
Chase Chang
Record Store Owner
Funky Tu
York
Режиссер Джей Чоу
Сценарист Джей Чоу, Chi-Long To
Композитор Той Тердсак Джанпан, Джей Чоу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 23 августа 2008
Премьера в мире 27 июля 2007
Дата выхода
2 августа 2007 Гонконг
31 июля 2007 Китай
27 июля 2007 Тайвань
10 января 2008 Южная Корея
Сборы в мире $8 968 358
Производство Avex Asia, Black & White Keys, East Empire International Holding
Другие названия
Bu Neng Shuo De. Mi Mi, Secret, 不能說的．秘密, A Secret That Cannot Be Told, Bí Mật Không Thể Nói, Ienai himitsu, Segredo, Секрет, 不能说的秘密, 言えない秘密, Bu neng shuo de mi mi, 말할 수 없는 비밀, The Secret That Cannot Be Told, รักเรากัลปาวสาน, Can't Say Secret To You

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb

Цитаты

Lu Xiao Yu Не важно, встретимся мы или нет, не важно, забудешь меня или нет, я просто хочу сказать тебе секрет — я люблю тебя.

Отзывы о фильме

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