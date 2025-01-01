Меню
Киноафиша Фильмы Американец в Париже Награды и номинации фильма Американец в Париже

Награды и номинации фильма Американец в Париже 1951

Оскар 1952 Оскар 1952
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1952 Каннский кинофестиваль 1952
Главный приз фестиваля
Номинант
Золотой глобус 1952 Золотой глобус 1952
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
Best Film from any Source
Номинант
